Trump'ın danışmanı FBI'a teslim oldu

45. ABD Başkanı Donald J. Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Washington'daki federal yetkililere teslim oldu. Bannon, QAnon komplo teorileri takipçilerinin ABD Kongresi'ni basmasını araştıran mahkeme celbine karşı çıkmıştı. Duruşmalara katılmayı reddeden Bannon hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

67 yaşındaki Bannon, bu soruşturmanın bir parçası olarak belge sunma ve ifade vermeyi reddetmesinin ardından iki kez "Kongre'ye saygısızlıkla" suçlandı. Bannon kendisinden istenen belgeleri komisyonla paylaşmayı ve komisyona ifade vermeyi reddetmiş, gerekçe olarak da Trump’tan bu yönde gelen talebi göstermişti.

"Kongre'ye saygısızlık" bir yıla kadar hapis ve maksimum 100 bin dolar para cezasıyla cezalandırılan bir suç olarak kabul ediliyor.

Teslim olmadan önce FBI'ın Washington ofisinin önüne çıkan Bannon, kendisinin ve müttefiklerinin "Biden rejimini devirdiğini" iddia etti. Bannon, canlı yayında yaptığı konuşmada Trump destekçilerine, "Sizden odaklanmanızı, mesaja bağlı kalmanızı istiyorum" dedi.

Bannon, Trump'ın iktidarının ilk yedi ayında üst düzey bir Beyaz Saray danışmanıydı. 2020 başkanlık seçimlerinden ve seçim komitesinin soruşturmasına konu olan 6 Ocak Kongre Baskını'nından uzun zaman önce zaten Trump tarafından görevden alınmıştı.