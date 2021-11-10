Savcılar Kongre Baskını'ndaki 'QAnon Şamanı'nın cezasının ibretlik olmasını istiyor

ABD Federal Savcıları, Kongre Baskını'nın maskotu "QAnon Şamanı" Jacob Chansley için dört yıldan fazla hapis cezası talep etti. Savcılar cezanın "diğerleri için ibretlik olmasını istediklerini" söylüyorlar.

"Jake Angeli" lakaplı Jacob Anthony Chansley, Trump'ın seçimleri kaybetmesini takiben Ocak ayında ABD Kongresi'ndeki baskındaki fotoğraflarından dolayı dünyaca ünlü olmuştu. Yedi aylık tutuklu yargılanmasından sonra Chansley Eylül ayında Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanmasını engellemekten suçlu bulundu.

Savcılar Salı günü Chansley'nin 51 ay hapis cezasına çarptırılmasını ve ardından üç yıl denetimli serbest bırakılmasını talep etti.

Eğer kabul edilirse bu ceza şimdiye kadar Kongre Baskını'na katılan herhangi birine verilen en ağır ceza olacak. 38 yaşındaki Paul Hodgkins adlı bir diğer sanık, baskına katıldığı için hapis cezasına çarptırıldı. Hodgkins herhangi bir şiddet eyleminden suçlu bulunmadı ama Kongre'yi engellemekten sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.