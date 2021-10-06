Trump yanlısı kanal, telekomünikasyon devi sayesinde büyümüş

ABD'de Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde servetini önemli ölçüde artıran One America News (OAN) adlı aşırı sağcı televizyon ağının en büyük gelir kaynağının dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T Inc olduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, mahkeme kayıtları, ABD merkezli AT&T'nin, 2020 başkanlık seçimlerinde ve pandemi döneminde komplo teorileri yaymakla ünlenen OAN'ın kurulması ve fonlanmasına rol oynadığını ortaya koydu.

OAN'ın kurucusu ve CEO'su Robert Herring Sr, 2019 yılında mahkemeye verdiği ifadede, televizyon ağının 2013'te AT&T yönetiminin teşvikiyle kurulduğunu belirtti.

Herring, "Bize muhafazakar bir televizyon ağı istediklerini söylediler. Ellerinde yalnızca Fox News vardı, sol alanda da 7 tane vardı. Bunu söylediklerinde hemen konunun üzerine atlayarak bir tane kurdum" dedi.

AT&T'nin o dönemden bu yana OAN'a on milyonlarca dolar gelir aktardığı belirtiliyor. OAN'ın gelirlerinin yüzde 90'ının AT&T'ye ait televizyon platformlarıyla temas üzerinden geldiği kaydedildi.

AT&T'ye bağlı DirecTV üzerinden 2019 yılında kendisine 250 milyon dolar teklif edildiğini söyleyen Herring, DirecTV anlaşması olmadan OAN'ın "değerinin sıfır" olacağını belirtti.

Sözleşmelerin gizliliğine karşın mahkemeye bilgi veren Herring, şirketin aylık gelirinin AT&T'nin beş yıllık anlaşmasını da içerdiğini paylaştı. Herring'in verdiği bilgiye göre, bu sözleşmenin getirisi toplam 57 milyon doları buluyor.

Mahkeme kayıtlarında, AT&T'nin OAN'dan yüzde 5'lik bir hisse de aldığı belirtiliyor.

Trump yanlısı yayınlara devam eden OAN'ın izlenme oranlarının Trump yanlılarının Kongre binasını basmasının ardından yeniden artış gösterdiği belirtiliyor.

Youtube, OAN'ın pandemi döneminde aşı ve tedbir karşıtı yayınları nedeniyle, şirketin Youtube kanalına gelir yasağı koymuştu.