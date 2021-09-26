Trump: Biden ABD'yi sosyalist bir ülkeye çevirecek

Eski ABD başkanı, 2024 seçimleri için düzenlediği mitinglerin bir parçası olarak Georgia'nın Perry kentinde destekçileriyle bir araya geldi.

ABD'nin 45. Başkanı olan Donald J. Trump, ABD vatandaşlarını eğer ülkelerini korumak istiyorlarsa, yaklaşan seçimlerde Cumhuriyetçi partiye destek vermeye çağırdı ve Demokratlara oy verilmesinin ülkeyi aşağı doğru çekeceğini ifade etti.

Dün düzenlediği mitingde Trump, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilmeyi ele alış biçimine, Teksas'ta artan sınır krizine ve kaybettiği 2020 seçimlerine değindi.

Trump, Del Rio'daki son gelişmelere atıfla kalabalığa "ülkenin bir göçmen kampına dönüştürüldüğünü" söyleyerek, "sol tarafından" ABD'nin egemenliğinin söndürüldüğünü ifade etti.

Trump kalabalığa, "Bu seviyede yaptıkları şeyle, [2024'e kadar] bir ülke kalmayacak" dedi. Eski Başkan, Haitili göçmenlere şiddetle saldırırken görüntülenen Sınır Devriyesi mensuplarına yönelik eleştirilere ithafla "Ben başkan olsaydım bu asla olmazdı" diye ekledi. Trump, sözlerine, göçmenlerin kendisi iktidardayken ABD-Meksika sınırına "gezmeye değmeyeceğini" bildikleri için "gelmediklerini" belirterek devam etti.

Ancak Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Trump iktidarında ABD'nin güney sınırındaki sınır geçişlerinin yüksek olduğunu, ancak 2020 yılında bu sayının düştüğünü gösterdi.

Cumartesi mitinginde ayrıca Trump, diğer ülkelerin "hapishanelerini ABD'ye boşalttığını" iddia etti. Eski Başkan "Artık her [birkaç] ayda bir yüz binlerce geliyor" dedi ve "Bu bir işgaldir." diye ekledi.

Trump, destekçilerine "Bir ülkenin kalmasını istiyorsanız, hiçbir Demokrat seçmemelisiniz ve yalnızca 'Önce Amerika' Cumhuriyetçilerine oy vermelisiniz" dedi. "Önce Amerika", 2. Dünya Savaşı öncesinde faşist sempatizanı Almanperver bir siyasal ittifağın adı olmanın yanı sıra Trump hükümetinin başat sloganlarından biri olarak geçtiğimiz yıllar öne çıkmıştı.

Trump daha sonra Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirerek bunu "en korkunç beceriksizlik gösterilerinden" biri olarak nitelendirdi ve mitinginde Kabil'de öldürülen askerlere ithafla 13 boş koltuk olduğunu vurguladı.

Trump, "[Demokratlar] benim büyük bir ağzım olduğunu düşünüyorlar. Benim büyük bir ağzım yok. Doğruları söyleyen bir ağzım var. Ülkemizi geliştirmek isteyen bir ağzım var" dedi. Daha sonra Biden'dan "Oval Ofis'i işgal etmedeki en büyük başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Miting sırasında Trump, ABD'nin halkının "cehennemde yaşadığı" bir yer olarak tanımladığı Venezuela'ya dönüştüğünü öne sürdü.

Trump, kalabalığa "Sosyalist bir ülke olmayacağız" dedi ve "Gittikleri gibi gitmeye devam ederlerse çok yakında burası Venezuela olacak." diye ekledi.