Trump 'keriz' dediği Genelkurmay Başkanına yüklendi

Geçen hafta gazeteciler Bob Woodward ve Robert Costa, yayınladıkları son kitabında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuçeng'e eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı bir saldırı emri verirse kendisini kişisel olarak uyaracağını söylediğini yazmalarının ardından Trump, cephesinden ses yükselmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce kanıtlanması halinde Milley'in yaptığının "ihanet" olacağını söylemişti.

45. ABD Başkanı Trump bugün Telegram kanalından yayınladığı yeni bir mesajındaysa Milley'e, onu "başarılı Çin politikasına müdahale etmekle" suçlayarak ve Pekin'e askeri bir saldırı başlatma fikrinin saçma olduğunu vurgulayarak yeniden yüklendi.

"Çin'in ticaret ve diğer birçok konuda ABD'yi soymasına uzun yıllar izin verdikten sonra, Çin'e karşı çok sert davrandım, tarihteki herhangi bir ABD başkanının açık ara en serti. Benim yönetimim sırasında Çin bize yüz milyarlarca dolar ödedi ve sonunda ABD'ye yeniden saygı duydu..." diyen Trump, "Hafif Ağırlıklı General Mark Milley'nin Çinlileri, Çin'le yaptığım müzakerelerin 'sıcaklığını düşürmesi' için çağırması"nın "ABD için büyük ölçekli bir rezillik" olduğunu öne sürdü.

Daha öncesinde "keriz" olarak nitelendirdiği Genelkurmay Başkanı'nı Trump bu sefer de Çinle müzakerelerinin ortasına dalmakla suçladı ve onu "sağduyusu ve müzakere yeteneği olmayan bir aptal" olarak nitelendirdi.

'Çin'e saldırmayı düşünmedim ama onları çok sert vuruyorduk'

Eski ABD Başkanı, "Askeri bir hamle yapmayacaktık - bunu hiç düşünmemiştik, ama onları diğer tüm şekillerde çok sert vuruyorduk" diye ekledi.

"Bu yüzden 85 milyar dolarlık dünyanın en iyi askeri teçhizatını sebepsiz yere Taliban'ın eline bıraktı. Bu yüzden 13 genç savaşçı bu gece ailelerinin yanında değil" ifadelerini kullanarak konuyu 26 Ağustos'ta Kabil havaalanında IŞİD-H tarafından düzenlenen ve bir düzineden fazla ABD askerini ve yaklaşık 170 Afgan sivili öldüren intihar saldırısına bağladı.

Woodward ve Costa'nın yeni kitabı "Tehlike"de Milley'nin Li ile yaptığı konuşmalar hakkındaki ifşaatlar, Trump ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin generali yasalara göre "ihanet" teşkil edebilecek bir şekilde davranmakla suçlamasıyla Washington'da küçük bir siyasi skandala neden oldu.

Kitaba göre Milley, 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de Çin'in Genelkurmay Başkanı General Li Zuçeng'i, Trump saldırmaya karar verirse Çin'i uyaracağını ve ona ABD'deki durumu kontrol altında tuttuğunu kişisel olarak söylemek için gizlice aradı.

İddia edilen olayın 6 Ocak Kongre Baskını'nı takiben Trump'ın Çin'le nükleer bir savaş çıkarmaya çalışacağına dair spekülasyonların yayılmasını takiben gerçekleştiği öne sürülüyor.

General Çinli komutanla konuştuğunu doğruladı

Milley, gazetecilere, Li ile yaptığı görüşmelerin, "ABD ulusal güvenlik çıkarlarının karşılıklı anlayışını geliştirme, gerilimleri azaltma, netlik sağlama ve istenmeyen sonuçlardan veya çatışmalardan kaçınma" görevlerine "uyumlu" olduğunu söylemesiyle telefon görüşmeleri yaptığını doğruladı.

2018'de Trump tarafından atanan ancak Ocak 2020'den sonra Joe Biden'ın Genelkurmay Başkanlığı görevine devam eden Milley, başkanlığının son aylarında ülkenin lideriyle gergin bir ilişki yaşadı.

Trump, Milley'i ve diğer "woke generalleri" ABD'nin gerçek "düşmanları" ile mücadele etmek yerine "kritik ırk teorisine" odaklanmakla suçladı.

Milley, Kasım ayında Biden'a karşı kaybettikten sonra Trump'ın iktidara tutunmaya çalışabileceğini öne sürdü ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dahil olmak üzere üst düzey Demokrat yetkililere Trump'ın ABD'nin nükleer silahlarının kullanımını kendi başına emredemeyeceğine dair güvence verdi.

Trump: Milley büyük bir bedel ödemeli

"Mark Milley ülkemizi çok kötü yaraladı ve büyük bir bedel ödemeli" diyen devam Trump, Sussman'ın bir Rus bankası ile Trump arasında bağlantı olduğu iddiasıyla FBI'a yanlış beyanda bulunduğu iddiasıyla büyük jüri iddianamesine atıfta bulunarak Clinton'ın da bedel ödemesi gerektiğini ifade etti.

'Hakkımdaki Cadı avı devam ediyor'

Hakkında devam eden vergi soruşturmasına yönelen Trump, "Cadı Avı" olarak adlandırdığı süreci anarak Hillary Clinton ve Demokratik Ulusal Komite'ye bağlı avukatları da hedef aldı.

Trump, “Üç milyon sayfadan fazla belge onlar tarafından incelendi… ve HİÇBİR ŞEYLERİ yok!" dedi ve ekledi:

"Trump Kıskançları'ndan oluşan devasa bir orduyla on milyonlarca dolar harcıyorlar. Bu yıllardır devam ediyor ve ülkemizin insanları artık buna tahammül etmeyecek!”