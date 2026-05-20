Trump ve İsrail lobisinin hedef aldığı Cumhuriyetçi vekil devrildi: ABD tarihinin en pahalı önseçimi

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail yanlısı lobi gruplarının hedef aldığı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Kentucky 4. Bölge önseçiminde yenildi.

Trump’ın desteklediği ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı özel kuvvetler birimi Navy SEAL'den emekli çiftçi Ed Gallrein, salı günü yapılan Cumhuriyetçi Parti önseçiminde Massie’yi mağlup etti. Son sonuçlara göre Gallrein yarışı yaklaşık yüzde 55’e yüzde 45’lik oranla kazandı. Yarışta reklam harcamalarının 32 milyon doları aşmasıyla, bu önseçim ABD Temsilciler Meclisi tarihinin en pahalı önseçimi oldu.

Massie, 14 yıldır Kongre’de görev yapıyor ve Cumhuriyetçi Parti’nin liberteryen kanadına yakın isimlerinden biri olarak biliniyordu. Silah kontrolü düzenlemelerine karşı çıkması, Eğitim Bakanlığı’nın kapatılmasını savunması ve göçmen karşıtı çizgisiyle sağcı bir profil taşıyan Massie, dış politikada ise Trump yönetimiyle sık sık ters düştü.

İsrail, İran ve Epstein dosyaları ayrışmanın başlıkları oldu

Trump, 2022’de Massie’yi “anayasanın birinci sınıf savunucusu” olarak övmüş ve desteklemişti. Ancak iki isim arasındaki gerilim, Massie’nin Trump’ın 2020’deki Covid-19 destek paketine karşı çıkmasıyla başlamıştı.

Trump’ın ikinci döneminde ayrışma daha da derinleşti. Massie, Trump’ın harcama paketine, İran’a yönelik savaş politikalarına ve İsrail’e verilen koşulsuz desteğe karşı çıktı. Ayrıca Jeffrey Epstein dosyalarının tamamen ve sansürsüz biçimde açıklanmasını talep eden isimler arasında yer aldı.

Trump ise Massie’yi “neredeyse her zaman hayır oyu veren negatif bir güç” olarak hedef aldı ve Kentucky’de ona karşı “gerçek bir Amerikan vatanseveri” çıkaracağını söyledi. Mart ayında düzenlenen mitingde Gallrein’e “tam ve eksiksiz destek” verdi.

İsrail yanlısı fonlar yarışa milyonlar akıttı

Massie’nin yenilgisinde Trump desteğinin yanı sıra İsrail yanlısı grupların ve büyük bağışçıların kampanyaya aktardığı para belirleyici oldu. Önseçim öncesinde İsrail yanlısı gruplar Massie’yi devirmek için milyonlarca dolar harcadığını yazdı.

Massie, kampanya sürecinde rakibinin bağışlarının büyük bölümünün İsrail yanlısı lobi çevrelerinden geldiğini savundu. AIPAC’in Kongre üzerindeki etkisini defalarca eleştiren Massie, İsrail’e askeri yardımlara karşı oy kullanmış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kongre konuşmasını boykot etmiş ve AIPAC’in “yabancı ajan” olarak kayda geçirilmesini öngören bir düzenleme sunmuştu.

AIPAC’in siyasi kolu ve Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu’na bağlı PAC’lerin yanı sıra, Paul Singer ve Miriam Adelson gibi İsrail yanlısı milyarder bağışçıların desteklediği süper PAC’ler de yarışta Gallrein lehine harcama yaptı.

Cumhuriyetçi Parti’de ‘Trump’a sadakat’ testi

Gallrein’in zaferi, yalnızca Kentucky’de bir koltuğun el değiştirmesi anlamına gelmiyor. Yarış, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’a bağlılık ile “Önce Amerika” çizgisinin dış politikadaki savaş karşıtı yorumları arasındaki gerilimi de görünür kıldı.

Massie, Ukrayna’ya askeri yardım paketlerine karşı çıkmış, ABD askerlerinin Ortadoğu’dan çekilmesini savunmuş ve Ekim 2023’te İsrail’in Gazze savaşına ABD desteğini garanti eden karara karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi olmuştu.

Trump ise son dönemde Marco Rubio ve Lindsey Graham gibi müdahaleci dış politika çizgisine yakın isimlerle daha uyumlu bir görüntü verirken, Massie’nin yanı sıra Marjorie Taylor Greene ve Tucker Carlson gibi eski “Önce Amerika” müttefiklerini de hedef almıştı.

Massie’den Tel Aviv göndermesi

Massie, yenilgisini kabul ettiği konuşmada İsrail yanlısı fonlara göndermede bulundu. Destekçilerine seslenen Massie, “Daha erken çıkacaktım ama rakibimi arayıp yenilgiyi kabul etmem gerekiyordu. Ed Gallrein’i Tel Aviv’de bulmak biraz zaman aldı” dedi.