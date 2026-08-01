Trump 'Rusya'dan almayın' demişti: Türkiye, Irak'tan petrol alımını günde 750 bin varile çıkaracak

Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol miktarı aydan aya azalırken, Irak petrolüne yönelim artıyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve günde 1 milyon varil petrol satışı için söz vermişti.

Bugün bu söz doğrultusunda Türkiye ile Irak arasında, mevcut boru hattından günlük 750 bin varil petrol geçişinin sağlanması için 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Irak devlet petrol şirketleri Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında "Ham Petrol Taşıma Anlaşması" imzalandı.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı için imzalanan geçiş düzenlemesi günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsıyor.

İngiliz petrol tekeliyle masaya oturuldu

Türkiye Petrolleri, Irak hükümetiyle varılan anlaşmadan günler önce İngiliz petrol tekeli BP'nin Kerkük merkezli şirketine yüzde 15 ortak olmuştu.

Proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor ve sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor.

Erdoğan 'sağa sola muhtaç olmayacağız' demişti

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Saray'da buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile varılan anlaşmayı şu sözlerle anlatmıştı:

"Sayın Başbakan, 'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın' dedi. Evet, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız."

Rusya'dan petrol alımı yarı yarıya azaldı

Türkiye ham petrol ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı durumda. Mayıs ayı verilerine göre Rusya tek başına 1 milyon 650 bin ton ile Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyor.

Ancak son 8 ayda bu tabloda önemli bir değişim yaşandı. Eylül 2025'te ayında Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı petrol ithalatı 2 milyon 950 bin 297 tondu. Yani Rusya’dan yapılan ithalat sadece 8 ayda 1 milyon 300 bin ton azaldı.

Türkiye, Batı yaptırımları dolayısıyla kademeli olarak Rus petrolünün ithalatını azaltıyor. Türkiye’nin en büyük rafinerilerinden olan Azeri SOCAR’a ait Ege Rafinerisi (STAR), önceki dönemlerin aksine petrol ithalatında Rusya dışı üreticilere yöneldi. Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi TÜPRAŞ'ın ise ABD baskısı sonrası Rus ham petrolü alımını durdurduğu belirtiliyor.

Bu kademeli azaltmaların ardındaysa açık bir nota yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Erdoğan ile yaptığı bir görüşme sonrası Ukrayna savaşında Türkiye’nin rolüne ilişkin konuşmuş, Erdoğan’a ilişkin, şöyle demişti:

"Şu anda çok tarafsız. Tarafsız olmayı seviyor. Ben de öyle, tarafsız olmayı seviyorum. Ama eğer bu işe karışırsa yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve gaz almamak olur."

Üstelik bu görüşmeden günler sonra, bizzat Trump’ın müdahalesiyle, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Türkiye’ye petrol akışı 2 yıl süren kesintinin ardından yeniden başlamıştı.

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