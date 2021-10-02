Trump, mahkemeden Twitter hesabını tekrar açmasını istiyor

ABD'nin 45. Başkanı Donald J. Trump'ın avukatları Twitter hakkında, "Davalı, bu ülkede ölçülemez, tarihsel olarak eşi görülmemiş ve demokrasi için son derece tehlikeli bir şekilde siyasi söylem üzerinde bir dereceye kadar güç ve kontrol kullanıyor" dedi.

Twitter mali işler müdürü Trump'ın yeniden göreve gelse bile yasağının kalıcı olduğunu söyledi. Trump'ın avukatları, ABD Kongresi'ndeki Demokratların ve Biden hükümetinin Trump'ın "seçim hilesi suçlaması" hakkındaki yorumlarının ardından ve Covid-19 dezenformasyonuyla mücadele etmek amacıyla sosyal medya şirketine Trump'ın hesabını yasaklaması için baskı yaptığını iddia ediyor.

Avukatları ayrıca, 8 Ocak'ta, başkanlığı sona ermeden önce, Kongre Baskını'ndan sonra "şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle Twitter'dan kalıcı olarak askıya alınmasına rağmen, Twitter'ın Taliban'ın Afganistan'daki İslam Emirliği'nin bir hesap sahibi olmasına izin verdiğini belirtti.

Trump, Temmuz ayında Twitter ve CEO'su Jack Dorsey'e dava açmıştı. Trump'ın ekibi, konuşmasının haksız yere sansürlendiğini savundu.

Twitter mahkemede resmi olarak yanıt vermedi.