Trump Kongre Baskını'nı soruşturan komiteye dava açtı

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını soruşturan ABD Temsilciler Meclisi seçilmiş komitesine, Beyaz Saray’dan bazı belgeleri yasadışı olarak istediği iddiasıyla dava açtı.

Trump dava dilekçesinde komitenin Beyaz Saray’dan talep ettiği belgelerin “ölçeğinin neredeyse sınırsız olduğunu ve olay günüyle makul bir bağlantısı olmadığını” ileri sürdü.

ABD Columbia bölge mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde Trump, Komitenin istediği belgelerin yasayla gizliliği teminat altına alınan “yürütme ayrıcalığı” kapsamında olduğunu savundu. Biden yönetiminin bu belgeleri “yürütme ayrıcalığı” kapsamında değerlendirmemesine tepki gösteren Trump bunu “siyasi hile” diye niteledi.

Trump'ın avukatı Jesse Binnall dava dilekçesinde, "Komitenin istekleri genişlik ve kapsam bakımından benzersizdir ve bunların herhangi bir meşru yasama amacı ile bağlantısı yoktur" dedi.

Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak soruşturma komitesi, Trump yandaşlarının o gün Kongre binasını nasıl baskın düzenleyebildiklerini araştırıyor.

Komitenin Demokrat Başkanı Bennie Thompson ile Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Liz Cheney konuyla ilgili ortak bir açıklama yaparak Trump’ın bu davayla soruşturmayı "geciktirmeye ve engellemeye" çalıştığını belirtti.

İkili yaptıkları ortak açıklamada geçmişte Beyaz Saray’ın “kamu çıkarı diğer kaygılara ağır bastığında” kongrenin soruşturma isteklerine uyduğu çok örnek olduğunu dile getirdiler.

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Trump’ın düzenlediği mitingin ardından yandaşları Kongre binasını işgal etmiş, baskında dört kişi yaşamını yitirmiş, 52 kişi gözaltına alınmış ve 600'den fazla kişi cezai kovuşturmaya uğramıştı.