Trump kendi sosyal medya uygulaması TRUTH'u kuruyor

45. ABD Başkanı Donald J. Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını duyururken, bunu Büyük Teknoloji (Big Tech) firmalarının "zorbalığı"na karşı savaş olarak nitelendirdi. Trump geçtiğimiz aylarda Twitter ve Facebook'tan hesabını tekrar açmaları talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Trump yeni platformunu, tamamen yeni bir medya girişimi olan Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG) ile birlikte Çarşamba günü duyurdu. Trump "TRUTH Social" (GERÇEK Sosyal) uygulamasının gelecek yılın başlarında hazır olacağını belirtti. Açıklamada TRUTH'un " Silikon Vadisi merkezli liberal medya konsorsiyumuna rakip" olacağı ifade edildi.

Eski ABD Başkanı, “Big Tech'in zulmüne karşı durmak için TRUTH Social ve TMTG'yi yarattım. Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığı olduğu, ancak en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" derken TRUTH'un "herkese ses verme misyonuyla kurulduğunu" da sözlerine ekledi.

Trump, "Yakında TRUTH Social hakkındaki düşüncelerimi paylaşmaya başlayacağım ve BIg ​​Tech'e karşı savaşacağım için heyecanlıyım. Herkes bana neden birisinin Big Tech'e karşı çıkmadığını soruyor? Pekala, yakında olacağız!" dedi.

TRUTH Social şu ​​anda yalnızca ön sipariş için mevcut olsa da, TMTG, 2022'nin ilk çeyreği için ülke çapında tam bir dağıtım planlanmasıyla önümüzdeki ay belirli kullanıcılar için beta testine başlayacağını söyledi.