Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2024) konuştu.

4 yıl önce ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesi halinde "ülkenin sınırlarının yok olacağı, orta sınıfın büyük bir kısmının yok edileceği ve şiddetli suçların artacağı" konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Trump, "Her konuda haklı çıktık" dedi.

Trump, Biden'ın tekrar seçimleri kazanması halinde her şeyin çok daha kötüleşeceğini savundu.

Sınırdan geçen göçmenleri "yasa dışı uzaylılar" olarak tanımlayan Trump, Biden'ın yeniden seçilmesi durumunda göçmen sayısının 50 milyonu geçeceğini, sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim sisteminin çökeceğini, çetelerin ABD topraklarını işgal edeceğini kaydetti.

Başkanlığı sırasında sınıra duvar inşa ettiğini söyleyen Trump, sınırın en güvenli haline kavuştuğunu savundu.

Trump, Biden ve "haydutlarının" tekrar kazanması halinde Çin'in ABD'ye hükmedeceğini öne sürerek, "Ben Çin'in elinden 400 milyar dolar aldım. Çok mutlu olmadılar. Sonra birden Çin virüsü çıktı" ifadelerini kullandı.

Görevi boyunca hiç savaş çıkmadığını iddia eden Trump, "Görevde olsaydım ne İsrail'e saldırı ne Ukrayna'da savaş olurdu" diye konuştu.

Ayrıca, görev yaptığı dönemde İran'ın iflas ettiğini ve Hamas ile Hizbullah'ı finanse edecek durumda olmadığını belirten Trump, şimdi Tahran'ın tekrar zenginleştiğini dile getirdi.

Trump, başkan olduğu dönemde çok kısa sürede IŞİD'i de yok ettiğini kaydederek, askerlerle görüşmelerinde görevlerini yapmaya izin verilmediğini öğrendiğini ve bunu tersine çevirerek örgütü 4 haftada yok ettiklerini iddia etti.