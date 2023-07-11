Trump: Beyaz Saray kokaini bırakanın kim olduğunu yüzde 100 biliyor

Beyaz Saray'da bulunan kokaine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Amerikan kamuoyunun "Beyaz Saray'ın kokain hikayesi" ile ilgili bilgi sahibi olmak istediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, kendisinin, Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kameralarının görüntülerini hızlıca temin ettiğini aktaran Trump, Beyaz Saray'da kokainin bulunduğu bölge başta olmak üzere çok sayıda güvenlik kamerası olduğuna işaret etti.

Trump, "(Kokaini bırakanın) Kim olduğunu yüzde 100 biliyorlar. Bu hususta bilgi vermezlerse, bu durum, bir Başkan'ın topyekun felaketine biraz hayat ve enerji vermek için kamera kayıtlarını yok ettikleri ve kokainin Hunter ile muhtemelen üçkağıtçı Joe tarafından kullanıldığı anlamına gelir" paylaşımında bulundu.

"Üçkağıtçı Joe Biden, FBI ve Adalet Bakanlığına Mar-a-Lago'daki evime hukuk dışı şekilde girmeleri emrini verdiğinde kokain mi kullanıyordu?" ifadesini kullanan Trump, kendisine açılan davalarla ilgili mevcut Başkan Biden, FBI ve Adalet Bakanlığına yüklendi.