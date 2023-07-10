CHP'li Özel: Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırdı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor” dedi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu.

Özel'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor!”