Emekli milletvekillerine yapılan zam yetmedi, bir zam daha eklediler

Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalması üzerine Torba Teklife özel bir hüküm konuldu. Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan maaşlarında 7,5 puanlık daha artış yapılabilmesinin yolu açıldı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Torba Yasa Teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında AKP Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Mehmet Kırpınar’ın imzalarıyla ortak bir önerge verildi.

Önergenin kabul edilmesiyle emekli milletvekillerinin maaşlarının daha önce Cumhurbaşkanı maaşına endekslenmesi nedeniyle yüzde 17,55’de kalan maaş zamlarının artırılmasını sağlayacak bir değişiklik yapıldı.

Memur maaş katsayısındaki artışın esas alınması ile milletvekili emeklilerinin de maaşlarında yüzde 25’lik zam yapılmasına olanak sağlandı.