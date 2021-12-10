Trump: ABD'nin hipersonik füze sırlarını Rusya ve Çin'e verdiler

45. ABD Başkanı Donald J. Trump, Çin'in hipersonik füzelerinin, selefi Barack Obama döneminde Rusya üzerinden ABD'den çalınan teknoloji kullanılarak yapıldığını iddia etti. Yakın zamanda Çin'in hipersonik füze testleri ABD tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Trump, Çarşamba günü bir radyo programında Çin'in füze programına ilişkin ellerinde bilgi olup olmadığına ilişkin soruya, "Rusya bizim bilgimizi aldıktan sonra başlattı. Biliyorsunuz, Obama yönetimi sırasında birileri onlara hipersonik konusunda sahip olduğumuz her şeyi verdi" ifadesini kullandı.

Çin'in füzesi hakkında "Bunu kendilerinin yaptıklarından şüpheliyim" diyen Trump, "Belki Rusya'dan, belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kötü casuslardan aldılar" dedi.

Trump, Joe Biden veya Kamala Harris'in Rusya ve Çin ile başa çıkmak için yeterince "sert" olup olmadığı konusundaki soruya, "Bence bunun cevabını biliyorsun. Ve bu zor bir soru değil. Aptal olan bir sürü sert insan biliyorum. Yeterince sert olmayan bir sürü aptal insan biliyorum ve bir sürü şey biliyorum. Açıkçası çok sert olan aptal insanlar, aslında en tehlikelileri bunlar" yanıtını verdi.