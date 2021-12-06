ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı: Çin, Güneş Sistemi'nde 'muazzam bir tehdit' haline geliyor

ABD Uzay Kuvvetleri üst düzey bir komutan, Çin'in ABD'nin iki katı oranında uydu inşa ettiğini söyleyerek ülkeyi "Güneş Sistemi içerisinde muazzam bir tehdit" ilan etti.

ABD Uzay Kuvvetleri operasyon başkan yardımcısı General David Thompson, Fox News Sunday'e ABD'nin Çin'i geride bırakmak için uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

"Bu hızla Çin, on yılın sonunda uzayda lider olabilir" diyen ABD'li General, "On yılın sonunda uzayda lider olacaklarının önceden belirlenmiş bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar" dedi.

45. ABD Başkanı Donald J. Trump döneminde uzayı silahlandırmak için kurulan "Uzay Kuvvetleri" Generali Thompson, Çin'in uzaya uydu fırlatmasındaki artışı "Güneş Sistemi'nde muazzam bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Thompson, "Kapasitemiz uzay aleminin en iyisidir, ancak agresif bir şekilde hareket ediyorlar" dedi.

Thompson, Çin'in şu an itibariyle ülkenin ABD operasyonlarına karşı saldırılar düzenleyebilecek uzayda robotlara sahip olduğunu öne sürdü. Thompson, "Karıştırma saldırıları ve lazerle göz kamaştırıcı saldırılar gerçekleştirebilirler. Eksiksiz bir siber kabiliyet paketine sahipler" diye ekledi.

Rusya da uzayda tehditmiş...

Thompson ayrıca "Rusya'nın uzayda oluşturduğu tehdide" de değinerek, ülkenin geçen ay ömrünü tamamlamış uydularını kontrollü düşürmesi hakkında "yıkıcı bir test başlattığını" söyledi.

ABD'li General, Uzay Kuvvetlerinin bu tehditleri anlaması ve bunlara uyum sağlaması ve bunları önlemek için çözümler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Thompson, "Uzay Kuvvetleri'ndeki görevimiz, bize bir uzay robotu ya da başka şeyler gibi bir şeyle saldırmayı denerlerse, karşı önlemlere taktiklere ve bu saldırının başarılı olmasını önlemek için kullanacağımız araçlara sahip olmamızı sağlamak" dedi.