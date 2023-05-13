TRT'ye 'özel kart' sorusu: Neden ve neye göre hazırlandı?

"Seçim günü TRT ekranlarına 'kozmik odalarda' oluşturulmuş 'paralel verilerin' yansıtılarak, sonuçların manipüle edileceği" iddiaları üzerine TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan randevu talep eden ancak kendisine randevu verilmeyen RTÜK üyesi İlhan Taşcı açıklamalar yaptı.

Taşçı, "TRT’de seçim günü kuruma giriş için neden ve neye göre 'özel kart' hazırlandı?" diye sordu.

İlhan Taşçı'nın paylaşımları şöyle:

"TRT’de seçim günü kuruma giriş için neden ve neye göre 'özel kart' hazırlandı? Görevli kurum personelinin zaten kurum giriş kartı var. Kurum giriş kartından daha özel bir karta niçin ihtiyaç duyuldu! Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler?

Sayın Zahid Sobacı görevli personelin kurum içindeki belli yerlere erişimi neden sınırlandırılıyor? TRT’nin kapıları kurumun kendi personeline neden kapatılır!? Sorularıma yanıt vermenizi bekliyorum hoş siz daha RTÜK Üyelerine randevu veremiyorsunuz yanıtı nasıl vereceksiniz!?"