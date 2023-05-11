'TRT'de kozmik oda kuruldu, seçim manipüle edilecek' iddiası: RTÜK Başkanı'ndan randevu talep edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler için "seçim sonuçlarının manipüle edilmesi için TRT’de kozmik oda kurulduğu" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu iddialara ilişkin TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’dan randevu istediklerini belirten Taşçı, "Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz! Başka iddialar da var araştırıyorum, detayları yarın paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Taşcı'nın açıklaması şöyle:

"Seçim günü TRT ekranlarına 'kozmik odalarda' oluşturulmuş 'paralel verilerin' yansıtılarak, sonuçların manipüle edileceği iddialarına ilişkin Sayın Zahid Sobacı’ya yasal sorumluluklarını bir kez daha anımsatıyorum. Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz!

85 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yapan TRT’nin hiçbir vatandaşın aklında kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve görüş alış verişinde bulunmak üzere Üye arkadaşım Tuncay Keser ile birlikte Sayın Sobacı’dan randevu talep ettik. Henüz dönüş olmadı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ ya konuyu ilişkin uyarıları yazılı olarak da gönderdik, konuşmak için randevu talebimize dönüş bekliyoruz. Kimi sorular var ki ancak muhatabı yanıtlayabilir, aydınlatabilir. Başka iddialar da var araştırıyorum, detayları yarın paylaşacağım."

1-Seçim günü TRT ekranlarına “kozmik odalarda” oluşturulmuş “paralel verilerin” yansıtılarak, sonuçların manipüle edileceği iddialarına ilişkin Sayın @zahidsobaci ya yasal sorumluluklarını bir kez daha anımsatıyorum. Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz! @TRTKurumsal — İlhan Taşcı (@ilhantasci) May 11, 2023

Keser: TRT'nin sessiz kalması güven krizini derinleştirecek

CHP'nin bir diğer RTÜK üyesi Tuncay Keser ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TRT'ye sessiz kalmaması çağrısı yaptı. Keser, "Seçim dönemi yayınlarına ilişkin tutumu nedeniyle ciddi bir güven kaybı yaşayan TRT’nin iddialar karşısında da sessiz kalması, güven krizini derinleştirecektir" dedi.

Keser'in açıklaması şöyle:

"Seçim süreci ile ilgili özellikle kamu kaynakları kullanan haber kurumlarına büyük sorumluluk düşüyor. TRT’nin seçim gecesi yayınlarına ilişkin gündeme gelen 'kozmik oda', 'paralel veri' gibi iddiaların, en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde yanıtlanması zorunludur.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ile birlikte, 85 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT yönetimine randevu talebimizi ilettik, Sayın Zahid Sobacı'dan yanıt bekliyoruz. Seçim dönemi yayınlarına ilişkin tutumu nedeniyle ciddi bir güven kaybı yaşayan TRT’nin iddialar karşısında da sessiz kalması, güven krizini derinleştirecektir. TRT’nin daha fazla güven kaybı yaşamaması için soruların şeffaf bir şekilde yanıtlanması gereklidir."