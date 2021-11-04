'TRT’ye bir haftada 245 kişi sınavsız alındı'

CHP İzmir Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT’ye sınavsız ve liyakatsiz olarak onlarca kişinin alındığı söyledi. Sertel, "Sadece Ekim ayının son haftasında 'özel hukuka tabi personel' statüsü adı altında 245 kişinin işe alındığı bilgisini edindim" dedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, TRT’de KPSS ve kurum içi yazılı sınav ile alımın en son 2016 yılında yapıldığını hatırlattı.

'Asıl cevabı vermesi gereken TRT’nin genel müdürü ve yönetimi'

Sertel, şunları söyledi:

"TRT’de ne yazıkki usulsüz atamalar, kılıfına uydurulmuş atamalar sürüyor. TRT’de KPSS ve yazılı ile personel alımı en son 2016 yılında yapıldı. O sınavda da pek çok şaibeli sonuçlar ortaya çıkmıştı. KPSS puanı ile ilk 10 arasına giren gençlerimiz mülakatta elenirken, 700’ncü, 800’üncü sırada olan kişiler işe alınmıştı. O tarihlerde bunu Türkiye gündemine taşımıştık. Şimdi ise sınav dahi yapılmadan çok sayıda personel alımı yapılıyor. Örneğin sadece Ekim ayının son haftasında 245 kişinin işe alındığı bilgisini edindim.

Binlerce İletişim Fakültesi mezunu işsizken, TRT’nin açacağı sınavlara girmeyi beklerken TRT yönetimi yüzlerce kişiyi sınavsız olarak işe alıyor. Son olarak başlatılan 245 kişi ile TRT’de Özel Hukuka Tabi Personel sayısının 7 bine ulaştığı ifade ediliyor.

Asıl cevabı vermesi gereken TRT’nin genel müdürü ve yönetimidir. TRT’nin yeni genel müdürü kurumda Özel Hukuka Tabi olarak çalışan personel sayısını ve son dönemde yapılan sınavsız alımları açıklamalıdır."

Sertel’in soru önergesinde şu sorular yer aldı: