TRT'nin gelirinin yüzde 88'i vatandaştan: 10 yılda 4'e katladı

2020 yılında 4 milyar 378 milyon 811 bin TL gelir elde eden TRT’nin en büyük kaynağı, vatandaşın elektrik faturalarından kesilen enerjisi hasılat payları ve TV, radyo, cep telefonu, akıllı kol saati gibi cihazlardan alınan bandrol gelirleri oldu.

Yüzde 88'i vatandaştan

Sözcü'de yer alan habere göre TRT 2020 yılında enerji hasılat payından 1 milyar 215 milyon 447 bin TL, bandrolden ise 2 milyar 619 milyon 604 bin TL gelir elde etti. 2020’de vatandaşın cebinden TRT’ye akan toplam pay 3 milyar 835 milyon TL oldu. Böylece TRT’nin gelirlerinin yüzde 88’i vatandaştan gelmiş oldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu’nda 2010 yılından 2021’e kadar TRT’nin ilan, reklam, sponsorluk ve program gelirlerinin yanı sıra enerji payı ve bandrollerden ne kadar gelir elde ettiğini sordu. TRT’den verilen yazılı yanıta göre, TRT, 2019 ‘da enerji payı gelirlerinden 1 milyar 128 milyon 801 bin TL gelir elde ederken, bu rakamı 2020’de 1 milyar 215 milyon 447 bin TL’ye çıkardı. TRT’nin 2019’daki bandrol gelirleri 1 milyar 757 milyon 170 bin TL, 2020’de ise 2 milyar 619 milyon 604 bin TL oldu.

10 yılda 4'e katladı

TRT’nin 2010 yılındaki enerji ve bandrol geliri toplamı 1 milyar 16 milyon TL olurken, bu bedel 2020 yılında 3 milyar 835 milyon TL’ye çıktı. Vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2 oranında TRT payı kesiliyor. Bu pay yüzde 2 olmakla birlikte, yüzde 18 oranında KDV’ye de tabi tutulduğundan, enerji bedelinin yüzde 2.36’sı olarak faturaya yansıyor. Ayrıca televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0.01 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alınıyor.