TRT'den 'sürtük' sansürü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi'ye katılan yurttaşları hedef alıp 'sürtük' demesi sonrası tartışmalar sürüyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, TRT2'de yayımlanan Unforgiven isimli filmde "sürtük" kelimesinin sansürlendiğini yazdı.

Ataklı, "Demek ki TRT yönetimi “sürtük” kelimesinin ahali tarafından duyulmasını sakıncalı kabul ediyor. Şimdi merak ediyorum, her ne kadar saray medyası henüz sürtük konusuna pek girmediyse bile, ola ki bu konuşmayı bir daha yayınlaması gerekirse AKP genel başkanının ağzından o kelime çıktığında yine bipleme yapacaklar mı?" ifadesini kullandı.