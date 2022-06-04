Erdoğan 'sürtük' ifadesini böyle savundu: Biz hep milletimizin diliyle konuştuk

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Gezi eylemcilerine ilişkin "sürtük" ifadesiyle tepki çeken Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik. Onlara bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama dediğimiz çok açık. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz" dedi.
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, Suriye'ye olası bir askeri harekata ilişkin de yeni sinyaller verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: