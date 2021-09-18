TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşına ilişkin açıklama

Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL kazanacağını açıklamıştı. TRT konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı.
TRT'den yapılan açıklamada "Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır" denildi.
"TRT’de spor programlarına çıkan yorumcularımıza yönelik sistematik bir şekilde yürütülen ve yalana dayanan algı operasyonları belli bir süre dikkate alınmamıştır" denilen açıklamanın bir bölümü şöyle: