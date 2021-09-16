'8 bin liraya çalışanlar var' demişti: Rıdvan Dilmen aylık 710 bin lira alacak

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezonda Süper Lig maçlarını yorumlamak için TRT ile anlaşmıştı.

Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin Rıdvan Dilmen'e yıllık 8,5 milyon TL vereceğini açıkladı. Buna göre, Dilmen'in TRT'den aylık alacağı para da 710 bin liraya karşılık geliyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT, Rıdvan Dilmen’e yıllık 8,5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerini kullandı.

Dilmen, Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" demişti.