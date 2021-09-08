Rıdvan Dilmen: Asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var

Bu yıl TRT'de spor yorumculuğuna başlayan Rıdvan Dilmen'in dün Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçı sonrası yaptığı "maaş" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Dilmen "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" derken, "asgari ücreti 8 bin lira mı sanıyor?" sorusu gündeme geldi.
Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı öne sürülmüş, Dilmen bu iddiayı yalanlamış ancak ne kadar maaş alacağını açıklamamıştı.
'Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var'https://t.co/mT2FMk7KRT pic.twitter.com/6rCluLzlaz— soL Haber (@solhaberportali) September 8, 2021