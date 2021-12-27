TRT ve AA'nın İmamoğlu sessizliği: Yine sonuçları açıklamadılar!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye özel teftiş açıklamasına yanıt verdi.

Çok sayıda basın mensubunun bulunduğu toplantıda Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin basın mensuplarının olup olmadığı sorusu yanıt bekliyor. İmamoğlu'nun önündeki mikrofonlar arasında iki kamu kurumunun da mikrofonu görünmüyor.

Açıklamanın üzerinden bir saate yakın süre geçmesine rağmen görevi özellikle kamu görevlilerinin açıklamalarını anında haber geçmek olan bu iki kurumun hala sessizliğini koruduğu görülüyor.

Bu sessizlik akıllara AA'nın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde uzun süre sonuçları açıklamamasını getirdi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: