İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'utanılacak mektup' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye özel teftiş açıklamasına yanıt verdi.

İmamoğlu "Bizim CHP'li belediyeler olarak teftişle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Belediyelerimiz teftiş edilmiştir, edilecektir" dedi.

"Sayın içişleri bakanına terörle ilgili mücadelesini öğretecek değiliz" diyen İmamoğlu ancak bazı "yanlış giden hususları" aktarmak istediğini belirterek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat, 12 Aralık günü TBMM’de konuşma yaptı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tam 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmada da Türkiye’de toplam terörist sayısının 160 olduğunu söylemişti. Her verisi yanlış olan sayın Bakan’a dair şunu hatırlatmak isterim. 12 Aralık’ta bu konuşmayı yapmıştı. Dün akşam itibariyle tam iki hafta üstünden geçti. Bu 15 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı, biz ne yaptık? Yaptığı hususlarla ilgili ben hiçbir şey duymadım, hiçbir yazı almadım. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve belediye başkanı olarak bir kısım işlemler başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devlet adabına uygun bir biçimde bu beyanı ciddiye alarak 15 Aralık’ta benim olurumla teftiş kurulunda bir araştırma ve gerekiyorsa da bir soruşturmaya izin verdim. O gün itibariyle bu çalışmayı başlatmış olduk. Bu (elinde evrak göstererek) benim soruşturmaya dair verdiğim iznin belgesidir. Dolasıyla, ortaya atılan ihbarı biz kurumsal olarak devlet adabını uygun, ne yapacağını bilerek hareket ettik.

Aynı tarihte ise İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdık. Bizzat kendim, Bakanlığa ve sayın Bakan’ın kendisine yazı yazdık, bilgi istedik. Bakanlığa, bize bu konuda bilgi verin, kimdir bunlar, liste verin, biz de gereğini yapalım. Bir terörist ile ilgili tespitiniz varsa, terörist diyorsa bir Bakanlık, bunu ciddiye almalıyız. Ciddiye alınmalı mı, alınmamalı onu zaman içinde kamuoyu takdir edecek. Bakanlık buna cevap vermedi.

Uyuyan Bakanlık, dün saat 20.00 itibariyle bu uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda bir soruşturma izni işlemini başlattığını duyurdu. Ben açıkçası devletin Twitter’dan bir soruşturma izni vererek başlatmasını ilk defa şahit oluyorum. Bu teftişin başlatma şekli böyle olmaz. Demek ki 15 gün sonra bir tweet ile böyle bir süreci başlatmak aklına geldi. Acaba neden? Sayın Cumhurbaşkanı, Pazar günü konuştu. İstanbul’da danışma kurulunda konuştu. İstanbul ile ilgili mesajlar verdi, içi siyaset dolu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından sayın Bakan her zamanki gibi bir rol kapma çabasıyla ortaya çıktı. Böyle bir açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması böyle. Terör örgütlerinin kalın puntolu, kırmızı harfle reklamını yapan bir bakanlık. Kendi resmi hesabından terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçimini de devlet adabına uygun olmadığını, bu şekilde atılan adımı kınıyorum.

Hangi biriniz, sayı ile tespit yapıldıktan sonra bir Bakanlığın teftiş başlattığını duydunuz. Bir sayı ile tespit yapıyorsunuz. Bu tespiti yaptıktan sonra Bakanlık olarak bir kurum hakkında teftiş başlatıyorsunuz. Sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz, hükümde bulunuyorsunuz, sonra teftiş başlatıyorsunuz. Açıkçası, ne teftişi, teröristse, netleşmişse, tut kulağından götür at hapse. Böyle bir sürecin uygulanması akıllara zarar. 557 terörist tespit ettim diyorsun ve teftiş başlatıyorsun. Açıkçası bu işin prosedürü bellidir. Siyasetin ve siyaset aklının hatta kendi siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının devlet adabının ve bir bakanlık kültürünün işleyişinin önüne geçtiğini net olarak bu davranışta görüyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, iştiraklerinde bir kişinin işe girme ile ilgili prosedürleri bellidir. Size bir kişi başvuru yapar, siz bu başvurulardan size uygun olan kişiyi tespit edersiniz. Eğer almaya karar vermişseniz ondan birtakım belgeler istersiniz. Bu belgeler içerisinde adli sicil kaydı vardır. Adli sicil kaydı istediğiniz kişi de gider Adalet Bakanlığı’ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Biz çünkü işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Temiz kağıdını alırsak da işe giriş işlemini başlatırız.

'Soruşturma açılması gereken yer İçişleri Bakanlığı, hatta bakanın kendisi'

Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de bu 557 teröristi her ne kadar bir gün önce 160 deyip, bir gün sonra 557 teröristi, herhangi bir işlem yapmıyor, o 557 teröristi tutuklamıyorsa bir başka soruşturma açılması gereken yerin de İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Hatta bakanın kendisinin olduğunu düşünüyorum. Bu sürece bu şekilde yaklaşım gösterdiği için. Açıkçası ben bu denli risk taşıyan, güvenliği bu kadar riske taşıdığını gördüğü bir İçişleri Bakanı ile ilgili işlem başlatmıyorsa da bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı bu anlamda göreve davet ediyorum.

Bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Hele hele vatanperverliğimizi, millete, bayrağa olan duygularımızı, geçmişimize, Cumhuriyet’e olan duygularımızı sorgulayacak kişi henüz doğmadı bu topraklarda. Vatanseverliğimizle görevlerimizi yapıyoruz.

'Utanılacak mektup rakibim lehine cezaevinden rica edilen mektuptur'

Yılmaz Büyükerşen Ağabey’ime dedim ki ‘mektup yazmak ne zamandan beri ayıp oldu bu topraklarda.’ Dedi ki ‘kalem arkadaşlığı iyidir.’ Yani yanlış bilgilerle konuşan ne yazık ki aldatılan bir Cumhurbaşkanımız var. Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin çok kıymetli makamını, saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı makamının yanlış şeyler söylemesini istemediğim için kendilerini bilgilendirmek zorunda hissettim. Ben ilk defa da mektup yazmıyorum. Tarihe not düşmeyi severim. Yanlış yapıldığında uyarmayı severim. Resmi kayda da bunu sokarım. Devletin hafızasında kalması gereken hususlardır bunlar."

Erdoğan'ın "Aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor 'Böyle bir şey yok' diye" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı, eğer utanılacak bir mektup arıyorsa, ben hatırlatayım, 31 Mart Seçimleri’nde rakibim lehinde cezaevinden rica edilen mektup, utanılacak bir mektuptur. Benim mektubum hiç utanılacak bir mektup değildir. 16 milyon insan adına, kendilerini uyaran ve yanlış cümleler kurmasını engellemeye dönük bir uyarı mektuptur. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim" dedi.

İmamoğlu "Aynı kişiler İstanbul belediye seçimlerinde de bütün sandık görevlilerini terörist ilan ettiler. Günün sonunda ne oldu? Sıfır. Elde var sıfır. Tek bir kişiyle ilgili ne bir soruşturma ne bir tutuklama ne bir tespit yapıldı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

İmamoğlu, ayrıca; Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Bizim az önce tam olarak ne dediğimize odaklanın. Bunlar boş konular. Bizim az önce tam olarak ne dediğimize odaklanın. Kamuoyunun işi, şu anda insanları bölmeye ve insanları parçalamaya, sokakta gezen insanları terörist ilan etmeye dönük bir yönetimle muhatap. Bunlarla karşı karşıya. Birinci gündemimiz bu. İkinci gündemimiz, ülkenin yoksulluğu, büyük sıkıntı içinde oluşu. Genel Başkanımızın bizimle olan gündemi de ‘siz ne yapın ne edeni bu ülkenin bu yoksul süreçten sıyrılması, bu zor günleri atlatması hususunda fedakarlıkla onlara destek olacak yöntemler, metotlar bulun. Bizim gündemimiz bu.”

CHP'den Soylu'ya istifa çağrısı

Basın toplantısında konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP'li belediyelerle ilgili "gayrimeşru" adımlar atmaktan kaçınması uyarısında bulundu ve istifa çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise toplantının başında yaptığı açıklamada CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı olarak 45 günde bir buluşarak karşılıklı görüş alışverişi yaptıklarını ve bugün Atatürk’ün Ankara ziyaretinin yıldönümünde başkentte toplandıklarını söyledi. Yavaş "Bildiğiniz gibi yeni gündemler ortaya çıkmıştı. Bu gündemle ilgili mutlaka sorularınız olacak ama, bizler de bu akşam veya en geç yarın bu konularla ilgili 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ortak kararlılığımızı gösteren bir açıklama yapacağız" dedi.