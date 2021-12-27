Süleyman Soylu'dan İBB personeline soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının "terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı" olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Soylu'nun ilgili açıklamaları:

"Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerdekini de inceleyeceğiz. Bununla mücadele etmeyecek miyiz?

Şimdi biz kendimizle, devletle, devletle çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Tam tersi burayı temizlemek, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terörle devletin irtibatı olamayacağını ortaya koymak için bunu yapıyoruz. Yarın bir gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse bize kalkıp 'siz ne iş yapıyorsunuz' diye sormazlar mı?

Terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına dair ihbarlar geldi. Bir dernek üzerinden bazı isimlerin buraya girdiğini tespit ettik. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunu yapmak, Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Bazen yabancı bazen kendi uyruğumuzdan insanlarla hangi terör belalarıyla karşılaştığımızı biliyoruz. Sizin (İBB'nin) herhangi bir güvenlik soruşturması, araştırması yapmadan aldığınız isimler bunlar.

'Niye tutuklamıyorsunuz?' diyorlar. Biz araştırmak soruşturmakla mükellefiz. O da bağımsız yargının işidir. İBB'ye gassal olarak alınan bazı isimlerin iddianamelerde yer alan bazı bilgi ve belgeler neticesinde tutuklandığı da ortaya çıktı. Bu da daha yeni.

Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz? Biz devlet ve milleti korumak zorundayız.

Siz bir işe alım protokolü belirlemeden bunu yapamazsınız. TSK'den ihraç edilmiş birini kendi şirketinize alır mısınız? Bu kurumun içerisinde PKK ile iltisaklı birilerini alırsanız bu normal mi?

Ve bu araştırmaları da orada işçi olarak işe aldığınız kişilere baktırmamanız lazım. Kamu görevlisinden bu bilgileri almanız gerekiyor. Kamuya adam alıyorsunuz arkadaşlar. İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz. Oradaki kontrolü yapacak birini alıyorsunuz. İGDAŞ, doğalgaz, çocuklarımızın geldiği parklarla ilgili yerlere adam alıyorsunuz. Bunların hepsi güvenlik, sağlık ve birçok açıdan önemlidir ve bunları biz devlet olarak takip etmek zorundayız. Yarın bu çocukların başına bir şey gelirse, İGDAŞ üzerinden bir felaket olursa biz milletimize bunu nasıl izah ederiz?

Tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz var. Eylem olursa bize "Neden engellemediniz" demezler mi? Biz bu tür denetlemeleri bütün kurumlara yapıyoruz... Bizim derdimiz terörle mücadele.

İmzaladığımız kararda şu var; yeni işe aldıkları kişilerin dosyalarına bakacaklar. Şu kadar insan çalışıyor insanları töhmet altında bırakıyorsunuz. İçişleri'nden de çok sayıda kişi ihraç edildi şimdi İçişleri töhmet altında mı kaldı."