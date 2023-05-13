TRT seçim akşamı Yeşil Sol için muhabir görevlendirmedi

Kamu yayıncısı TRT, seçim günü siyasi parti merkezlerinden canlı bağlantılarda Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) gibi baraj altında gözüken partiler için muhabir görevlendirirken, Yeşil Sol Parti’yi görmezden geldi.

TRT Haber’in canlı yayınlarında cumhurbaşkanı adaylarından Tayyip Erdoğan’a 32 saat ayırırken, Kemal Kılıçdaroğlu’naysa yalnızca 32 dakika zaman ayırdığı ortaya çıkmıştı. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, seçim akşamı için TRT’de ‘paralel yapı’ kurulduğunu belirterek manipülasyonlara karşı uyarmıştı.

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, son milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 11,7’sini alarak Meclis’teki en büyük üçüncü parti konumuna gelen HDP’nin adayları kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs’ta Yeşil Sol listelerinden seçime girecek.

TRT seçim akşamı AKP, CHP, İYİP MHP’nin yanı sıra Memleket Partisi, YRP, BBP gibi partilerin merkezlerine canlı yayında bağlanacak. Ancak TRT Yeşil Sol için muhabir görevlendirmedi.