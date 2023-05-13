TKP: 15 Mayıs’ta toplumsal direncin yükselmesi için…

Türkiye yarın sandık başına gidecek. Seçim döneminde partilerin programı, siyasal hedefleri ve ülkenin güncel sorunlarına çözüm yaklaşımları değil adaylar ve kişiler öne çıktı. Seçim yaklaşırken ekonomik sorunları daha da ağırlaşan halk, adayların birbiri ile atışmalarına ve içi boş polemiklere maruz kaldı.

Son birkaç haftadır ise düzen siyasetinin tüm kirli yanları ortaya döküldü. Şantaj, provokasyon ve kaset gündemleri ile deprem ve piyasa ekonomisinin yol açtığı enkazın, tarikatların ve gericiliğin neden olduğu toplumsal tahribatın, emperyalizmin ve baş aktörü NATO’nun ülkemizdeki tehditkâr varlığı gibi konuların üzeri örtülmeye çalışıldı.

Oy pusulasındaki yeri üçüncü sıra olan ve Sosyalist Güçbirliği İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise seçim döneminde bir yandan deprem bölgesinde halkın ihtiyaçlarında yanında olmaya devam etti ve ülkenin dört bir yanında halkın sorunlarına gerçek çözümlerin neler olduğunu ısrarla anlattı. Diğer yandan ülkenin Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarından kurtulması gerektiğinin altını çizdi.

15 Mayıs’tan itibaren emekçilerin iliklerine kadar daha fazla hissedeceği sorunlar düşünüldüğünde TKP’ye verilen oyların boşa gitmeyeceğine, toplumsal direncin yükselmesi, umutsuzluğun yenilmesi ve halkın ayağa kalkması için TKP’nin oylarının artmasının önemine işaret etti.

İktidar olduğunda yapacaklarını oldukça sade biçimde anlatan TKP, seçmenlerin inandığı, güvendiği ve benimsediği partiye oy vermesi gerektiğine dikkat çekerek “TKP Gelir, Her Şey Değişir” sloganıyla seçim çalışmalarını yürüttü.

TKP iktidara geldiğinde ne yapacak?

Seçim döneminde TKP’nin iktidara geldiğinde ilk bir haftada yapacaklarını sıraladığı açıklaması ise büyük ilgi çekerken halkın yaşadığı sorunlara gerçek çözümlerin doğrultusuna işaret etmişti.

TKP tarafından yayımlanan "Sadece bir (1) hafta içinde" başlıklı o açıklama, "İktidara geldiğimizde sadece 1 hafta içinde yapacaklarımız... Önce bunları yapacağız, sonra ülkemizi kimsenin kimseyi sömürmediği, açlığın, yoksulluğun olmadığı, bağımsız, özgür, refah içinde bir ülke haline getireceğiz" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

TKP'nin iktidara geldiğinde sadece bir hafta içinde yapacakları şöyle: