TRT eleştirileceğini fark edince yayın kesti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşurken TRT’nin yayına girmesi üstüne kanalın iktidar ve muhalefet partilerine ayırdığı zaman arasındaki eşitsizliğe dikkat çekmeye başladı. Ancak TRT, daha Özel konuya girmeden yayını kesti.

Özel daha açıklamaya başlamadan yayını kesen TRT, sosyal medya platformu X’teki TRT Haber isimli hesabında yalnızca konuşmanın 3 dakika 25 saniye kadarını yayınladı, ardından paylaşımın tamamını sildi.

Özel eleştirisine şu şekilde devam etti:

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum."

Özel ayrıca konuşması sırasında TRT’nin yayını kestiğini öğrendiğinde kürsüden “Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış” serzenişinde bulundu.