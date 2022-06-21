TRT dizisinde tweet krizi: 'Barış Arduç talebi reddetti'

TRT’nin dönem dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu’da bir tweet krizi daha çıktığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Alparslan Büyük Selçuklu’nun kadrosuna dahil olan oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar’ın tweetini paylaşması nedeniyle dizinin kadrosundan çıkartıldığı iddia edilmişti.

Gündeme gelen son iddiaya göre, dizinin yapımcısı Emre Konuk, başrol oyuncusu Barış Arduç’tan geçmişte attığı bir tweeti silmesini istedi, oyuncu bu teklifi reddetti.

Dizinin yapım şirketi Akli Film, iddiaları reddeden bir açıklama yaptı:

"Bugün bazı internet sitelerinde çıkan Yapımcımız Emre Konuk’un başrol oyuncumuz Barış Arduç’u daha önce paylaştığı bir tweeti silmesi konusunda zorladığı ve oyuncumuzun bunu reddettiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Ekibimiz ve kıymetli oyuncularımız heyecanla yeni sezon hazırlıklarına devam etmekte ve izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanmaktadır.

İzleyicilerimizden bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."