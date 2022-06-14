Şahan'ın tweetini paylaştı, TRT tarafından işten çıkarıldı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncusu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın tweetini paylaştığı için işinden atıldığı iddia edildi.

Tv100’ün haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine oyuncu Ezgi Çelik katıldı. Yapımcı, Çelik'in projeye katıldığını ve İbrahim Yınal'ın eşi Öke Hatun'u canlandıracağını duyurdu. Ancak Çelik kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.

İddiaya göre Ezgi Çelik daha önce retweet ettiği Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın uğursuzun katilin tecavüzcünün dolandırıcının kaçakçının yolsuzun dışarıda gezdiği ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor yoruyor ve mutsuz ediyor" mesajı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.