Fatih Altaylı'dan Uzan yorumu: 'Gülüyorum haliyle'

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı olan eski medya patronu Cem Uzan'ın "Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" sözlerini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Cem Uzan Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Millet de ciddi ciddi bu saçmalığı tartışıyor” yorumunda bulundu.

Cem Uzan’ın kardeşi Hakan Uzan’la kavga ettiğini de iddia eden Altaylı'nın "Zırvayı tartışmak" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Cem Uzan Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Millet de ciddi ciddi bu saçmalığı tartışıyor. Yahu adam Türkiye’de yargılandı, 23 yıl hapse mahkum oldu. Nasıl aday olabilir? Yargılamalar adildi, bu cezalar yüzde 100 haklıdır demiyorum. Yıllarca bu ailenin Türkiye’ye verdiği zararları yazmış, bunlarla mücadele etmiş biri olarak dahi bunu söyleyemiyorum ama sonuç olarak mevcut durumda kesinleşmiş ama infaz edilememiş bir mahkumiyeti var ve Türkiye’ye gelemiyor bile. Bu durumda ciddi ciddi adaylığından bahsedenlere gülüyorum haliyle.

İktidar yanlısı yazarlar ise şaşırmışlar, 'Yahu bu adam yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yere göğe koyamıyor sürekli övüyordu. Şimdi ne oldu da saldırıyor' diye. Ben onlara söyleyeyim de haberleri olsun. Yakın zaman değil ama Uzan’ın iktidar ile anlaşma umudu vardı. Aracılar vasıtasıyla görüşüyor, uygun koşullar ve bedeli mukabilinde Türkiye’ye dönüş imkanları yaratmaya çalışıyordu. Bir noktaya da vardığı zannı ve umudundaydı. Ancak kardeşi Hakan Uzan’ın İtalya’da Erdoğan'ın aile fertlerine dönük suç duyurusunda bulunması sonrası bu umutlar suya düştü. Hatta iddia o ki, Cem Uzan bu nedenle Hakan Uzan’la sıkı bir kavga etti.”