İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin kazananı 'Sen Ben Lenin' oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül gecesi ile sona erdi.
Festival’de En İyi Film Ödülünü yönetmenliğini Tufan Taştan'ın yaptığı "Sen Ben Lenin" filmi kazanırken, en iyi yönetmene verilen Jüri Özel Ödülünü Tayfun Pirselimoğlu kazandı. Festivalde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Gülçin Kültür alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Halil Babür ve Murat Kılıç paylaştı.
Festivalde verilen ödüller şöyle:
- Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı: Blue Tv’nin “Saklı’’ dizisindeki “Derinlerde Saklı’’ şarkısı ile Sena Şener
- Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı: Star TV ‘de yayınlanan “Kaderimin Oyunu” dizisinin “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısı ile Ender Gündüzlü
- Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Müzik: Netflix yapımı “Uysallar” dizisi ile Sertaç Özgümüş
- Ulusal Kanal Dizileri En İyi Özgün Müzik: Fox TV’de yayınlanan “Mahkum” dizisinin jenerik müziği ile Sertaç Özgümüş
- En İyi Ses Tasarımı: Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi ile Eli Haligua, Fatih Rağbet ve Besteci Greg Dobrowski
- En İyi Özgün Film Şarkısı: Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmindeki “Ahmet Abi” şarkısıyla Barış Diri
- En İyi Özgün Beste: Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr” filmindeki özgün müzikle Nikos Kypourgos
- En İyi Erkek Oyuncu: Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi” ile Halil Babür ve Ferit Karol’un “Kumbara” filmindeki rolüyle Murat Kılıç
- En İyi Kadın Oyuncu: “Kumbara” daki rolüyle Gülçin Kültür
- Jüri Özel Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu
- En İyi Film: Sen Ben Lenin