İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin kazananı 'Sen Ben Lenin' oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül gecesi ile sona erdi.

Festival’de En İyi Film Ödülünü yönetmenliğini Tufan Taştan'ın yaptığı "Sen Ben Lenin" filmi kazanırken, en iyi yönetmene verilen Jüri Özel Ödülünü Tayfun Pirselimoğlu kazandı. Festivalde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Gülçin Kültür alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise Halil Babür ve Murat Kılıç paylaştı.

Festivalde verilen ödüller şöyle: