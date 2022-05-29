Cannes Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Fransa’nın Cannes şehrinde 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Grand Lumire Tiyatrosu'nda düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Gecede 9 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller sahiplerine teslim edilirken, Altın Palmiye ödülünü Ruben Östlund'un yönetmeni olduğu "Triangle of Sadness" filmi kazandı. En iyi yönetmen ödülü ise "Decision to Leave" filmiyle Chan Wook Park’a verildi.

En iyi senaryo ödülünü "Boy From Heaven" filmi ile Tarik Saleh kazandı. Jürinin ikincilik ödülü olarak sunduğu Grand Prix ödülü ise yönetmenliğini Lukas Dhont'un yaptığı "Close" ve yönetmenliğini Claire Denis'in yaptığı "Stars at Noon" filmleri arasında paylaşıldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü "Holy Spider" filmindeki performansı ile İranlı aktris Zar Amir Ebrahimi kazanırken, en iyi erkek oyuncu ödülünü ise "Broker" filminde yer alan Song Kang-ho aldı.