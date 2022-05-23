Cannes Film Festivali'nde kadın cinayetleri protestosu

Fransa'da Cannes Film Festivali'nin ünlü kırmızı halısı kadın cinayetleri protestosuna sahne oldu.

Bir grup siyahlar giyinmiş kadın ellerinde sis bombaları ile kırmızı halıya gelerek kadın cinayetlerini protesto etti.

Geçen yıldan beri Fransa'da öldürülen 129 kadının isimlerinin yazılı olduğu bir pankartı, halıya seren kadınların Les Colleuses adlı feminist grubun üyeleri olduğu belirtildi.

Protesto gösterisi İran filmi Holy Spider'ın prömiyeri sırasında gerçekleştirildi.

İki gün önce de festivalin kırmızı halısında cinsel şiddete karşı bir protesto gösterisi yapılmıştı.