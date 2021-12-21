'TRT dış yapımlara milyarlar akıtmaya devam ederse batacak'

CHP Milletvekili Atila Sertel, Sayıştay tespitlerine dayanarak TRT'nin gelir ve gider tablosu ile ilgili bilgiler aktardı. TRT’nin 2020 yılı gelirinin 4 milyar 171 milyon 170 bin TL, giderinin ise 3 milyar 262 milyon 814 bin TL olduğunu dile getiren Sertel, kurumun giderleri içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi 2020'de de en büyük payı 1 milyar 372 milyon 306 bin TL ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin aldığını belirtti.

2020 yılı ilan ve reklam geliri yalnızca 283 milyon 434 bin TL olan TRT'nin gelirinin yaklaşık yüzde 80'i vergilerden elde ediliyor. 8 binden fazla kişinin çalışmakta olduğu TRT'nin her yıl en fazla harcamayı gerçekleştirdiği kalemin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olması dikkat çekiyor. Bu hafta Meclis’te görüşülecek kanunla TRT’nin elektrik enerjisinden elde ettiği gelirin kaldırılacağını hatırlatan Sertel, "Önemli gelir kaynaklarından birini kaybedecek olan TRT, bu yıldan sonra da dış yapımlara milyarlarla ifade edilen paraları aktarmaya devam ederse batacağının resmidir diyebiliriz" ifadesini kullandı.