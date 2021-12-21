TRT Hilal Kaplan'ın çiftliği oldu: Elindeki dosyayla kanalı dizayn ediyor

Yaklaşık 5 ay önce TRT Yönetim Kurulu Üyesi olan Hilal Kaplan'ın kanalda toplantılar yaptığı belirtilirken, elindeki mavi kaplı dosyayla TRT’yi dizayn ettiği öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, iki hafta önce TRT’nin İstanbul yönetim binasına gelen Kaplan, departmanlarla görüştü ve yöneticilerle özel görüşmeler yaptı.

Sadece TRT Haber’in reytingleri başarılı bulunurken, Kaplan’ın elindeki mavi kaplı dosya TRT çalışanlarının dikkatini çekiyor. Kaplan’ın TRT çalışanlarını bazı siyasetçilere yakın olduğu gerekçesiyle defterine not ettiği da belirtiliyor.

TRT çalışanları ise, Hilal Kaplan’ın faaliyetleriyle ilgili “TRT Hilal Kaplan’ın çiftliği mi?” tepkisini gösterdi.

TRT Haber İstanbul Haber Müdürü İhsan Yılmaz ve TRT Haber İstihbarat Şefi Erdal Kılınç görevden alındı, ancak yerine kimse getirilmedi.