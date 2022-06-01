TRT Ana Haber sunucusunun Berna Laçin'e 'Bebek' yanıtı tepki çekti

Oyuncu Berna Laçin, hayat pahalılığına ilişkin yaptığı paylaşımda "Bebek’te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik 1 kahve 100 lira su 75 lira Hani yemeği geçtik artık kahve de termosta banka gidicez İşin kötüsü şehirlerimizde orta alan park filan da yok ki her yer beton" dedi.

Laçin'in bu tweetine TRT Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede'den Bebek'teki cinsel ilişki görüntülerine atıfla "Bebek’teki banklarda oturmanızı tavsiye etmem" yanıtı geldi.

Dede'nin bu paylaşımı tepki çekti.