Bebek sahilindeki görüntüler sonrası tutuklanan ismin ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş Bebek sahilinde önceki gün öğlen saatlerinde Carmen Maria T. ve Özgür Kavi’nin açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sonrası iki isim de gözaltına alınmıştı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan Özgür Kavi, “Olay sırasında tiner kullandığım için kendimde değildim. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi. Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum. Normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum. İzinliyim. Çok pişmanım. Tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi. Kavi’nin Savcılık ifadesinde ise, “Olaydan önce dışarıya karşı göğüslerini gösteriyordu. Akıl dengesi yerinde değildi” dediği ancak mahkemenin son beyanını esas almasını istediği öğrenildi.

Mahkeme şüpheli Özgür Kavi’nin tutuklanmasına, Carmen Maria T.‘nin ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verdi.