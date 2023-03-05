Tribünler susturulamıyor: Dolmabahçe'de bir kez daha 'Hükümet istifa' sesleri

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü’nü konuk etti. Maç öncesi depremde hayatlarını kaybedenler ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunan İstiklal Marşı’nın bitimiyle Beşiktaş taraftarları "Hükümet istifa" sloganları attı.

Beşiktaş taraftarının Antalyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratı sonrasında il güvenlik kurulu, Ankaragücü maçına rakip takım oyuncularının alınmamasına karar vermişti.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.