Trendyol'da motokuryelerin direnişi kazanımla sonuçlandı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta kontak kapatıp şirketin Maslak'taki merkezi önünde toplanan Trendyol motokuryelerinin direnişi sonuç verdi.
Akşam saat 18.00'de kurye temsilcileri ile şirket yönetimi arasında başlayan görüşme gece saatlerine kadar sürdü.
Görüşmeden çıkan kurye temsilcileri Maslak'ta toplanan arkadaşlarına yaptıkları açıklamada ortak fikir birliğine varıldığını duyurdu. Ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Patronların Ensesindeyiz Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gece gündüz soğuk demeden direnen Trendyol işçileri kazandı" denildi.
Gece gündüz soğuk demeden direnen Trendyol işçileri kazandı✊— Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) January 23, 2023
Çoşkuluyuz! pic.twitter.com/nzt5yonkSK