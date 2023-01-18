'Trendyol kuryelerinin mücadelesi düşük ücretlere ve insanlık dışı çalışma koşullarına bir itirazdır'

Trendyol GO kuryeleri olumsuz çalışma koşulları ve düşük zamlara karşı İstanbul’da Pazartesi gününden itibaren kontak kapatmıştı.

Farklı şubelerde bir araya gelen kuryeler Trenyol GO'nun Maslak'ta bulunan Genel Merkezi önünde iki gün boyunca toplandı.

İş bırakma sürecinin başından beri Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı, avukatları ve temsilcileriyle birlikte şirketin Maslak'ta bulunan ofis binası önünde işçilerle birlikte hareket etti. Trendyol Go kuryelerinin yanında olduklarını belirten Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural, taleplerin belirlendiğini ve PE avukatlarının görüşmelerde işçilerin yanında olduğunu aktardı.

Trendyol patronu da kârlarını artırırken çok düşük bir ücret teklifi yaptı

Selahattin Kural, işçilerin direnişe geçiş sürecini ve Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın rolünü şöyle anlattı:

Yeni yıl zamlarının yapıldığı bu günler de patronlar zenginleşmeye devam ederken kuryelerin düşük ücretleri kabul etmeyip mücadele etmesi çok büyük bir itirazdır, böyle gitmez demektir. Trendyol patronu da kârlarını artırırken çok düşük bir ücret teklifi yaptı. Bu teklife işçilerin yanıtı sert oldu. Kontak kapattı.

Trendyol kuryelerinin mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. İstanbul’da ayağa kalkan kuryelerin mücadelesi farklı illerde de Trendyol emekçilerinin hareketlenmesine neden oldu. Patronların Ensesindeyiz Ağı ve avukatları ile birlikte kuryeler talepler oluşturdu, o talepleri yetkililere iletti. Bu mücadele başka şehirlere taştı. İzmir’de, Ankara’da kuryeler hem İstanbul’daki mesai arkadaşlarına destek hem de kendi talepleri için mücadele etmeye başladılar.

Dün şirket yetkilileri ile görüşmek için bir temsilci grubu oluşturuldu. Temsilciler hızlıca avukatlarla birlikte en temel taleplerini oluşturarak yönetimle görüşmeye girdi. Talepleri başta ekonomik sebepler olurken, eyleme katılan hiçbir kuryenin işten atılmamasını, insanlık dışı, riskli çalışma koşullarından kurtulmayı ve "ateşli saatler" denilen sistemde düzenlemeyi kapsıyordu. Bu talepler ekseninde şirket yetkilileri ile görüşmeye girildi. Yapılan görüşmede Trendyol, işçilere Pazartesi gününe kadar olumlu bir dönüş yapacakları sözünü verdi. Karar dışarıda kuryelerle birlikte aktarıldı ve tüm kuryeler pazartesi gününe kadar süre verdiklerini onayladılar.

İşçilerin mücadeleye devam etmelerine motivasyon olarak pek çok yerden çok güzel dayanışma örnekleri oldu. İzmir’den, Ankara’dan kuryeler dayanışma mesajları paylaşıp İstanbul’daki işçileri destekledi. Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı hemen bir çorba organizasyonu yaptı. Avukatlar işçileri hiç yalnız bırakmadı, talepleri oluşturdu, görüşmelere girdi, güç verdi. Özetle kuryeler yüksek bir motivasyonla eylemlerini sürdürdü. Şimdi bu mücadele kararlılıkla devam ediyor. Pazartesi günü şirketten gelecek teklife kadar çalışmaya devam edecekler. Bu sırada pazartesi gününü herkese anlatacaklar. Başka kuryeleri de mücadeleye katacaklar.

Pazartesi gününe kadar mücadelede herhangi bir rahatlama hissine girilmemeli

Tüm bunlarla birlikte mücadelenin daha sıkı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Dün şirkete süre verildi. Birkaç gündür şirket önünde umutla mücadele eden işçilerin kararlılığı Pazartesi günü artarak devam etmelidir. Pazartesi gününe kadar mücadelede bir rahatlama dönemine girilmemeli, aksine cevabın geleceği güne hazırlık yapılmalıdır. Arkadaşlar tüm bunların farkında ve şimdiden farklı toplanma alanlarında işçilerle bunu konuşmaya başladılar. Herkes şirketin açıklayacağı taleplere karşı hazırlık yapıyor.

İş bırakan kuryeleri işe döndürmek için şirket sürekli aradı

Bununla birlikte bu birkaç günlük kontak kapatma eylemi kuryelerin hareketlenmesi, haklarını araması, şirkete maliyeti açısından önemli bir örnektir. Örneğin, Trendyol paket teslim sürelerini yarım saatten 50 dakikaya çıkardı. Şirket müşterilere paket yetiştiremedi. İş bıraktıkları andan itibaren yetkililer sürekli aramalar yaparak işe dönmeleri konusunda baskılar yaptı. Zaman zaman tehdit ettiler, zaman zaman yumuşak tonlu görüştüler. Çalışan kuryelerle iş bırakan kuryelerin arasına düşmanlık eklemek ve sistemi iyi anlatmak için çeşitli verilerle “dün Trendyol kuryeleri şu kadar kazandı” şeklinde yazılar yayınladılar. Bütün yöntemler işçileri işe döndürmek için yapıldı. Ama işçiler durmadı ve patronu masaya oturttu. Şimdi sırada taleplerin karşılanması var.

Farklı illerden Trendyol kuryeleri de Pazartesi günü yapılacak açıklamayı bekliyor

Son olarak farklı illerdeki Trendyol Go kuryelerinden Patronların Ensesindeyiz Ağına mücadele etmek isteyen kuryeler ulaşıyor. Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere başka illerden kuryelerle görüşüyoruz. Bir yandan Pazartesi günü şirketin yapacağı açıklamayı bekleyen kuryeler, diğer yandan bulundukları yerlerde kendi taleplerini örgütlüyorlar. Mücadele Trendyol’da devam ediyor.