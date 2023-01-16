Trendyol motokuryeleri direnişe geçti, şirket merkezinde toplandı

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelen motokuryeler "Böyle Gitmez" diyerek direnişe geçti.

İstanbul'da Trendyol'da çalışan motokuryeler bugün insanca yaşabilecekleri bir ücret için birçok şubeden yola çıkarak Maslak'ta şirketin genel merkezi önünde toplandı.

"Kuryeler burada yönetim nerede" sloganları atan motokuryeler yönetimle görüşme isteklerini kabul ettirdi. Motokuryeler Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları talep listesiyle görüşme için içeri girdiler.

Şirketin yüzde 400 büyüdüğünü kendilerine ise zam yapılmadığını dile getiren motokuryeler canları hiçe sayılarak düşük ücretlerle çalıştırılmaya karşı tepkili.

Motokuryeler "taleplerimiz karşılanıncaya kadar buradayız" diyorlar.

📌Direnen #Trendyol emekçileri olarak patronların bizi sömürmesine daha fazla geçit vermeyeceğiz!



🚩Ayağa kalkıyoruz, bir araya geliyoruz, #BöyleGitmez diyenlerin sesini büyütüyoruz@motokuryekargod pic.twitter.com/nGGLoCDguq — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 16, 2023

Şimdi bina önünde Patronların Ensesindeyiz avukatları ile birlikte taleplerimizi belirledik.



Avukatlarımızla birlikte taleplerimizi yönetime iletmek üzere içeri girdik. #KontakkapatTrendyol — Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) January 16, 2023