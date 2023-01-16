Trendyol motokuryeleri direnişe geçti, şirket merkezinde toplandı

Trenyol'da çalışan motokuryeler hakları için birçok şubeden Maslak'taki yönetim binasına geldi. Kuryelerin taleplerini yönetime vermek için içeri girdikleri öğrenildi.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelen motokuryeler "Böyle Gitmez" diyerek direnişe geçti.

İstanbul'da Trendyol'da çalışan motokuryeler bugün insanca yaşabilecekleri bir ücret için birçok şubeden yola çıkarak Maslak'ta şirketin genel merkezi önünde toplandı.

"Kuryeler burada yönetim nerede" sloganları atan motokuryeler yönetimle görüşme isteklerini kabul ettirdi. Motokuryeler Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları talep listesiyle görüşme için içeri girdiler. 

Şirketin yüzde 400 büyüdüğünü kendilerine ise zam yapılmadığını dile getiren motokuryeler canları hiçe sayılarak düşük ücretlerle çalıştırılmaya karşı tepkili. 

Motokuryeler "taleplerimiz karşılanıncaya kadar buradayız" diyorlar.

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