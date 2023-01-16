Getir kuryeleri haklarını almaya kararlı: 'Taleplerimizi iletmeye gidiyoruz'

İstanbul Kartal Petrol-İş Mahallesi Getir Şubesi kuryeleri geçtiğimiz günlerde, yaşanan keyfi ücret kesintileri, mobbing ve hak gaspları için mücadele edeceklerini duyurmuşlardı.
Kuryeler bugün taleplerini iletip bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.
Kuryeler tüm motokuryeleri kendileriyle dayanışmaya ve mücadelelerini desteklemeye davet etmişti.
Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı’nın duyurduğu talepler şöyleydi:
- Zorunlu iş kıyafetleri için maaşımızdan yapılan kesintiler iade edilsin.
- Trafik kazası geçiren arkadaşımızdan kesilen hasar maliyeti iade edilsin.
- Ay sonu ödemelerinde yapılan kesintiler geri ödensin.
- İşten ayrılan arkadaşlarımızın talepleri karşılansın
📢Getir'e taleplerimizi iletmeye gidiyoruz!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 16, 2023
💫Getir Kuryeleri olarak bugün getir önünde sesli bir şekilde taleplerimizi haykıracağız.
Haklarımızı almakta kararlıyız! ✊🏼@getir @NazimSalur
👇https://t.co/Q3KYM46MuK pic.twitter.com/pDGqUo5C7b
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
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