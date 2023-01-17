Trendyol motokuryelerine şirketten mesaj: Taleplere karşılık vermek yerine, sistemi övdüler

Şirket bugün direnişe geçen Trendyol motokuryelerine mesaj gönderdi. Mesajda işçilerin taleplerine yanıt vermek yerine 'ücret sistemi' övüldü.

Haber Merkezi

Trendyol Go motokuryeleri İstanbul'da birçok şubeden bir araya gelerek dün akşam şirketin Maslak'taki genel merkezinde toplanmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları 18 maddelik talep listesini şirket avukatına ileten motokuryeler şirket yöneticileriyle görüşmek için saatler süren bekleyişin ardından bugün çalışmayacaklarını duyurarak tekrar buluşmak üzere bina önünden ayrılmıştı.

Şirket bugün direnişe geçen Trendyol motokuryelerine mesaj gönderdi. Mesajda işçilerin taleplerine yanıt vermek yerine 'ücret sistemi' övüldü. Motokuryelerse duruma tepki gösterdi.

Motokuryeler buluşma yerlerini duyuruyor

Hakları için direnişe geçen Trendyol motokuryeleri bugün çalışmayacaklarını ve talepleri karşılanana dek mücadeleyi sürdüreceklerini belirtmişti. 

İşçiler bugün eylem için buluşma yerlerini de duyurmaya başladı.

Haber

Trendyol motokuryeleri Salı günü çalışmayacaklarını duyurdu