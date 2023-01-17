Trendyol motokuryelerine şirketten mesaj: Taleplere karşılık vermek yerine, sistemi övdüler

Trendyol Go motokuryeleri İstanbul'da birçok şubeden bir araya gelerek dün akşam şirketin Maslak'taki genel merkezinde toplanmıştı.
Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları 18 maddelik talep listesini şirket avukatına ileten motokuryeler şirket yöneticileriyle görüşmek için saatler süren bekleyişin ardından bugün çalışmayacaklarını duyurarak tekrar buluşmak üzere bina önünden ayrılmıştı.
Şirket bugün direnişe geçen Trendyol motokuryelerine mesaj gönderdi. Mesajda işçilerin taleplerine yanıt vermek yerine 'ücret sistemi' övüldü. Motokuryelerse duruma tepki gösterdi.
Trendyol biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Bize bu sistemi övmeyin.— Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) January 17, 2023
Taleplerimizi karşılayın!#TrendyolBurayaGelecek #KontakkapatTrendyol pic.twitter.com/jufH05uD5D
Motokuryeler buluşma yerlerini duyuruyor
Hakları için direnişe geçen Trendyol motokuryeleri bugün çalışmayacaklarını ve talepleri karşılanana dek mücadeleyi sürdüreceklerini belirtmişti.
İşçiler bugün eylem için buluşma yerlerini de duyurmaya başladı.
#Küçükçekmece— Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) January 17, 2023
Toplanıyoruz! Saat 14’te Maslak’tayız! 📢
#TrendyolBurayaGelecek #TrendyolGo #BöyleGitmez #KontakKapatTrendyol pic.twitter.com/IbjhOYZLVb