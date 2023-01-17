Trendyol motokuryeleri Salı günü çalışmayacaklarını duyurdu

Trendyol Go motokuryeleri İstanbul'da birçok şubeden bir araya gelerek şirketin Maslak'taki genel merkezinde toplandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları 18 maddelik talep listesini şirket avukatına ileten motokuryeler şirket yöneticileriyle görüşmek için saatler süren bekleyişin ardından yarın çalışmayacaklarını duyurarak tekrar buluşmak üzere bina önünden ayrıldılar.

Motokurye ve Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yarın çalışmıyoruz, tekrar buluşmak üzere bina önünden ayrıldık. Taleplerimiz net, karşılanana kadar mücadelemize devam edeceğiz" denildi.