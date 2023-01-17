Trendyol motokuryeleri kontak kapattı: 'Hakkımızı istiyoruz!'

İstanbul'da birçok şubeden bir araya gelen Trendyol Go motokuryeleri dün akşam şirketin Maslak'taki genel merkezinde hakları için toplanmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları talep listesini şirket avukatına ileten motokuryeler bugün çalışmayacaklarını duyurarak şirket yöneticileriyle görüşmek üzere Maslak'taki Trendyol Go önünde bir araya geldi.

Çok sayıda ilçeden toplanan motokuryeler "Şartların iyileştirilmesini, insani şartlarda çalışmayı istiyoruz" dedi. Taleplerini madde madde sıralayan kuryeler belirledikleri 10 işçi temsilcisini yöneticilerle görüşmek üzere şirket merkez binasına gönderdi.

İşçilerin yöneticilerle görüşmesi sürüyor.

'14-16 saat çalışan arkadaşlarımız var'

Direnişteki bir motokurye "14-16 saat çalışan arkadaşlarımız var. Sakatlanıp ölenler oluyor. Asgari ücret zammının da gerisinde kaldık. Kazancımız mevcut fiyatlarından altına geliyor aslında ama yetkililer öyle olmadığını söylüyor. Burada bekliyoruz, hakkımızı istiyoruz" diye konuştu. Başka bir işçiyse, "3 ay önce aldığımız parayı bize zam diye vermeye çalıştılar. Bizi işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Ama burada boşu boşuna toplanmadık. Hakkımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

'Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor'

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı avukatı Muammer Can Korkor yaptığı açıklamayla motokuryelerin yanında olduklarını belirterek, "Burada kazanabilmemiz için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

PE Motokurye Dayanışma Ağı da hakları için direnen motokuryelere çorba dağıttı.