Trendyol işçilerinin eyleminde sendika başkanının üzerine servis aracı sürüldü

İstanbul'da Trendyol’un deposunda sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.

Dün şirketin Maslak'taki genel merkezi önünde toplanan işçiler polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmış, aralarında PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen'in de bulunduğu işçiler gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.

İşçiler bugün Trendyol'un Esenyurt'taki deposu önünde toplandı. PTT-Sen şirketin servis aracını sendika başkanının üzerine sürdüğünü, buna karşın polisin işçileri ablukaya aldığını duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Trendyol servislerini Genel Başkanımız’ın üzerine sürdürdü! Bugün depo önünde servislerle çıkan arkadaşlarımıza seslenmek istediğimiz esnada servis şöförü bilinçli olarak aracı Genel Başkanımızın üzerine sürdü. Ama yine biz ablukaya alınıyoruz!"